Экспортёрам возместят затраты на транспортировку продукции

Экспортёры Мурманской области могут компенсировать до 80% затрат на транспортировку своей продукции иностранным покупателям. Содействие в этом вопросе в Мурманской области оказывает АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области». Соответствующие изменения внесены в приказ Минэкономразвития России № 77.

Новая услуга по транспортировке продукции оказывается при условии, что экспортер не получал из федерального или регионального бюджета средств на возмещение одних и тех же затрат на содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции, погрузочно-разгрузочных работ, перегрузки с одного транспорта на другой, сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, паллетирования, переупаковки продукции.

Услуга предоставляется только при наличии у экспортера заключенного экспортного контракта, предусматривающего обязанности по транспортировке продукции иностранному покупателю.

Услуга предоставляется на условиях софинансирования. При этом расходы АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» составляют не более 80% затрат и не могут превышать предельное значение, предусмотренное сметой на один субъект малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в настоящее время АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» осуществляет сбор заявок от компаний Мурманской области, желающих воспользоваться данной услугой. Представителям бизнеса сообщества региона, заинтересованным в услуге, необходимо обращаться по телефону организации +7 (8152) 56-79-97 или направить заявку на адрес электронной почты: info@export51.ru.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» осуществляет свою деятельность в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».