«Ночь в «Научке» - не пропустите!В ММТП успешно обработали «Севморпуть» в 97-й раз
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.04.22 10:15

Экспортёрам возместят затраты на транспортировку продукции

Экспортёры Мурманской области могут компенсировать до 80% затрат на транспортировку своей продукции иностранным покупателям. Содействие в этом вопросе в Мурманской области оказывает АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области». Соответствующие изменения внесены в приказ Минэкономразвития России № 77.

Новая услуга по транспортировке продукции оказывается при условии, что экспортер не получал из федерального или регионального бюджета средств на возмещение одних и тех же затрат на содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции, погрузочно-разгрузочных работ, перегрузки с одного транспорта на другой, сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, паллетирования, переупаковки продукции.

Услуга предоставляется только при наличии у экспортера заключенного экспортного контракта, предусматривающего обязанности по транспортировке продукции иностранному покупателю.

Услуга предоставляется на условиях софинансирования. При этом расходы АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» составляют не более 80% затрат и не могут превышать предельное значение, предусмотренное сметой на один субъект малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в настоящее время АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» осуществляет сбор заявок от компаний Мурманской области, желающих воспользоваться данной услугой. Представителям бизнеса сообщества региона, заинтересованным в услуге, необходимо обращаться по телефону организации +7 (8152) 56-79-97 или направить заявку на адрес электронной почты: info@export51.ru.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» осуществляет свою деятельность в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 11 по 17 апреля по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)С ноября 2021 года запросы россиян к размеру пенсии по старости выросли на 5%-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к евро и фунту стерлингов.-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе учреждено новое звание «Почётный работник СМИ Мурманской области»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика