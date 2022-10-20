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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.22 16:00

Экспортёров Кольского Заполярья приглашают принять участие в круглом столе по теме экспорта в страны Азии и Ближнего Востока

27 октября в Мурманске состоится День экспорта Мурманской области, в рамках которого региональным экспортёрам расскажут о мерах государственной поддержки при продвижении продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, особенностях работы на азиатских и ближневосточных маркетплейсах, возможностях поиска партнеров за рубежом.

27 октября с 15.30 до 17.00 региональный Центр поддержки экспорта организует круглый стол на тему «Экспорт продукции АПК: спрос, перспективы, особенности на примере КНР, Турции, Ирана, североафриканских стран. Государственная поддержка по продвижению продукции АПК за рубежом».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, участники обсудят особенности работы в условиях санкций, особое внимание будет уделено мерам господдержки – возможностям компенсации затрат на транспортировку и сертификацию продукции при поставках на внешние рынки, условиям размещения продукции агропромышленного комплекса в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом.
Мероприятия Дня экспорта проводятся в целях содействия реализации задач национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Регистрационная форма для участия в круглом столе по ссылке

 

Фото: https://gov-murman.ru

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