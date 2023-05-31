Экспортеров Мурманской области приглашают принять участие в международной выставке в Бразилии

Центр поддержки экспорта Мурманской области приглашает предприятия региона, успешно поставляющие продукцию на внешние рынки, принять участие в международной выставке морепродуктов Seafood Show Latin America. Она пройдет 24-26 октября 2023 года в Сан-Паулу (Бразилия).

Это международное мероприятие консолидирует поставщиков, производителей, прочих игроков данного и смежных рынков, уже работающих в Латинской Америке либо планирующих туда зайти.

На мероприятии будут присутствовать крупные бразильские ритейлеры, формирующие списки поставщиков для магазинов и супермаркетов.

Новые реалии в меняющемся мире открывают для российских производителей широкие возможности по работе на новых, положительно воспринимающих российские бизнес и культуру рынках. Бразильский рынок и Латинская Америка в целом являются примером перспективного направления для экспорта российской продукции.

Центр поддержки экспорта Мурманской области финансирует оплату регистрационных взносов, расходов за аренду выставочной площади и застройку коллективного стенда, включая разработку дизайн-проекта. Представители организаций оплачивают свой проезд, проживание, визовое сопровождение.

Малым и средним компаниям региона, заинтересованным в участии в выставке, необходимо подать заявку и заполнить анкету по ссылке.

Уточнить все условия участия можно в Центре поддержки экспорта Мурманской области по телефону + 7 (8152) 56-79-97.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международных выставках реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru