Экспортёров приглашают на обучающие вебинары по оформлению ветеринарного сертификата на платформе «Мой экспорт»

«Российский экспортный центр» проводит серию обучающих вебинаров по оформлению ветеринарного сертификата на платформе «Мой экспорт» (ФГАИС «Одно окно»).

Россельхознадзор упростил получение ветеринарного сертификата посредством интеграции ФГИС ВетИС и цифровой платформы «Мой экспорт». Подать заявку в электронной форме через платформу «Мой экспорт» российские предприниматели смогут с 1 сентября 2023 года.

Одним из основных преимуществ использования оптимизированного сервиса платформы «Мой экспорт» для экспортеров является сокращение времени на оформление ветсертификатов. Заявка подается онлайн и проверяется в дистанционном режиме в течение 8 часов.

Как уточняет Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, представителю компании не придётся выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска для документарной проверки. Исправить недочёты в сведениях можно до осмотра продукции.

При онлайн-оформлении экспортёр получает QR-код, который требуется предъявить на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат.

В рамках вебинаров экспортерам подробно и доступно расскажут, как пройти процедуру подачи заявки в электронной форме, ответят на наиболее частые вопросы. График онлайн-семинаров и ссылки для подключения публикуются в официальном телеграм-канале «ФИТО/ВЕТ сертификация». Ближайший вебинар состоится 29 августа в 10.00 (по мск). Для получения доступа обращаться в АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» по тел. 8(8152) 56-79-97 или по электронной почте: info@export51.ru.

Фото: https://gov-murman.ru