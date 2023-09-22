Экспортёров Заполярья приглашают принять участие в международной выставке в Бангкоке

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает туркомпании Заполярья принять участие в международной туристической выставке в Таиланде TITF 2024. Она пройдёт с 25 по 28 января 2024 года в Бангкоке. Организатор выставки – тайская ассоциация туристических агентств.

В мероприятии примут участие представители национальных и региональных туристических компаний, отелей, курортов, авиакомпаний, туристические агенты, туроператоры, представители агентств по прокату автомобилей, организаторы круизов, страховые агенты, поставщики туристического оборудования.

Ожидается, что выставку посетят более 350 тысяч человек, всего на выставке будет представлено около 750 стендов.

Напомним, за 4 года Мурманскую область посетило 1,8 млн туристов. Доходы в сфере туризма превысили 9,3 млрд рублей.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ведётся приём заявок от экспортно-ориентированных компаний в сфере туризма, желающих принять участие в выставке, необходимо заполнить форму по ссылке.

Более подробную информацию можно получить в АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» по телефону +7 8152-567-997 или по электронной почте: info@export51.ru, а также в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области (телефон +7 8152-486-395).

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международных выставках реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.