Экспортеры региона получат консультации по выходу на рынок Нидерландов

27 мая в 12.00 предпринимателей Мурманской области приглашают на онлайн-сессию «Час с Торгпредом», где обсудят возможности и перспективы выхода на рынок Нидерландов. Мероприятие организовано Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и Торговым представительством Российской Федерации в Королевстве Нидерландов при содействии регионального Центра поддержки экспорта.

В рамках видеоконференции участникам расскажут об экономическом профиле Нидерландов, представят информацию о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Торгпред России в Нидерландах Андрей Макаров ответит на вопросы предпринимателей Мурманской области, связанные с особенностями ведения бизнеса и с поставками товаров, работ или услуг на внутренний рынок этой страны.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, желающих принять участие в мероприятии просят направить заявку в региональный Центр поддержки экспорта по адресу электронной почты: info@export51.ru (указать ФИО, контактный телефон и электронную почту, название компании, сферу деятельности). Ссылка на трансляцию придет участникам в день мероприятия.

На этот же адрес можно направить интересующие вопросы, на которые спикеры ответят в рамках встречи.