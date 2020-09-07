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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.20 11:50

Экспортеры региона получили консультации по выходу на рынок Норвегии

На прошлой неделе для предпринимателей Мурманской области прошел «Час с Торгпредом» – онлайн-консультации в целях обсуждения возможностей и перспектив выхода на рынок Норвегии. Мероприятие организовано Министерством экономического развития Мурманской области и Торговым представительством Российской Федерации в Королевстве Норвегия при содействии регионального Центра поддержки экспорта.

Во встрече приняли участие представители компаний «Строй Хаус», «Мурманская языковая школа», «Рыбные Мануфактуры Мурманск», «Акванорд» (Кольский пивоваренный завод), СХПК «Тундра».

Торгпред России в Норвегии Александр Аникин совместно с сотрудниками Торгпредства и специально приглашенным представителем Росрыболовства в Норвегии в течение полутора часов скрупулёзно и исчерпывающе отвечали на десятки конкретных вопросов предпринимателей Мурманской области, связанных с особенностями ведения бизнеса с норвежскими партнерами и с поставками товаров/работ/услуг на внутренний рынок Норвегии.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, подобный формат работы показал свою состоятельность и востребованность, в результате чего региональным Минэкономразвития и Торгпредством России в Норвегии планируется очередной раунд консультаций в формате онлайн-встречи. Предприятия региона могут направлять свои вопросы в адрес Центра поддержки экспорта Мурманской области: info@export51.ru.

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