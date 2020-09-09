Экспортно-ориентированные компании Мурманской области заняли призовые места на окружном этапе конкурса «Экспортёр года»

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортёр года» определила 11 победителей в Северо-Западном федеральном округе. В число призёров вошли две компании из Мурманской области.

Комиссия, состоящая из представителей федеральных министерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринимательских объединений, присуждала премию организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг.

В номинации «Трейдер года» в категории для малого и среднего предпринимательства победило ООО «Персей». Компания занимается оптовыми поставками мороженой рыбы и морепродуктов Баренцева моря и Атлантического океана в страны Европейского Союза и Китай. За 2019 год доля экспорта в обороте предприятия выросла с 15% до 80%.

Компания «Рыбные мануфактуры Мурманск», занявшая 3 место среди малых и средних экспортеров продукции АПК, свыше 60% продукции экспортирует в страны ЕС.

Совсем немного уступил лидерам и занял 4-е место среди экспортеров услуг СЗФО туроператор «Аврора Эксплор». В 2019 году компания приняла участие в ряде выставок, выступила одним из инициаторов создания регионального союза туриндустрии, соорганизатором международной туристской конференции «Горизонты Арктики».

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, конкурс «Экспортёр года» призван популяризировать успешные истории отечественного бизнеса за границей, чтобы вдохновить предпринимателей на экспорт своих товаров и услуг.