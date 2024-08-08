Экспортно ориентированные предприятия и индивидуальных предпринимателей Заполярья приглашают к участию в серии бесплатных международных консультаций

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает экспортно ориентированные предприятия и индивидуальных предпринимателей Заполярья к участию в серии бесплатных международных консультаций АО «РЭЦ», запланированных к проведению в августе 2024 года.

Все мероприятия пройдут в формате видеоконференции:

13 августа – Султанат Оман: новый хаб для российского бизнеса;

14 августа – Общая консультация по Азербайджану. Особенности выхода на азербайджанский рынок;

15 августа – Индийские выставки: на что обратить внимание;

20 августа – Вьетнам. Разбор основных ошибок экспортеров и пути решения;

22 августа – Таможенное регулирование, документы, оформление, таможенные процедуры;

27 августа – Партнёрская сеть «Сделано в России» работа через оффлайн магазины;

28 августа – Логистика, сертификация, таможенное оформление при экспорте в Республику Таджикистан;

30 августа – Торговые отношения России и Китая. Возможности импорта и международных платежей на современном этапе.

Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.exportcenter.ru/events_special/international-consultations/.

Обращаем внимание, что в графике возможны изменения.

В случае вопросов просьба обращаться в региональный Центр поддержки экспорта по телефону + 7 (8152) 56-79-97.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства региона для выхода на экспорт и расширения географии экспортных поставок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/