Экспортно ориентированные предприятия приглашают на международные консультации РЭЦ в июне

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает экспортно ориентированные предприятия Кольского Заполярья к участию в серии бесплатных международных консультаций АО «РЭЦ», запланированных к проведению в июне 2024 года.

Все мероприятия пройдут в формате видеоконференции:

11 июня – О перспективах и возможностях работы на рынке Алжира;

13 июня – Выход российских ИТ компаний на рынок Турции;

18 июня – Продвижение экспорта российских продуктов питания и товаров народного потребления в Азербайджан;

19 июня – Возможности Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «КИТАЙ-ШОС» для российских компаний;

20 июня – Отраслевые выставки в Казахстане второй половины 2024 года. Как правильно подготовиться?

24 июня – Актуальные вопросы и возможности китайской торговой компании: Экспорт и импорт;

25 июня – Узбекистан: консультация по общим вопросам;

26 июня – Многоотраслевая консультация: Экспорт в Армению: инструменты нефинансовой и финансово-страховой поддержки РЭЦ;

27 июня – Тендеры и закупочные процедуры, текущие тендеры в Индии;

27 июня – Алжир: экспортные возможности 2024.

Более подробная информация доступна по ссылке.

Обращаем внимание, что в графике возможны изменения.

В случае вопросов просьба обращаться в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по тел. +7 (8152) 48-65-37 и в региональный Центр поддержки экспорта по тел. + 7 (8152) 56-79-97.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства региона для выхода на экспорт и расширения географии экспортных поставок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru