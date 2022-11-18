«Экспортный форсаж» - малый и средний бизнес Заполярья учили навыкам ведения переговорного процесса

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке завершилось обучение предприятий малого и среднего бизнеса по пятому модулю акселерационной программы «Экспортный форсаж».

На пятом модуле программы по теме «Деловая коммуникация» участники обсудили процесс переговоров и особенности кросскультурной коммуникации, незнание которых может привести к срыву экспортного контракта.

«Мы прорабатывали основные моменты подготовки презентации с учетом кросскультурных особенностей, а также работу команды на международных выставках. Второй день модуля был полностью посвящён переговорному процессу. Речь шла о том, как правильно проводить все этапы: от подготовки до подведения итогов», – рассказала сертифицированный тренер «Школы экспорта» АО «РЭЦ» Ольга Воллерт.

В акселерационную программу «Экспортный форсаж» входят пять интенсивных двухдневных образовательных модулей. Обучение по программе является бесплатным (субсидируется из средств федерального бюджета).

Программа «Экспортный форсаж» разработана и реализуется Школой экспорта Российского экспортного центра совместно с АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области».

Акселерационная программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в акселерационной программе «Экспортный форсаж» было организовано региональным Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru