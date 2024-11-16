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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.24 16:00

Экспортный форум «Сделано в России» объединил более 5900 участников из 80 стран мира

Международный экспортный форум «Сделано в России» собрал в Москве более 5900 участников, включая представителей бизнеса, государственных структур, научных кругов, деловых объединений и институтов развития из более чем 80 стран мира. Форум, организованный Российским экспортным центром, стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов внешнеэкономической деятельности и поиска новых решений для поддержки экспортеров в условиях глобальных вызовов.

Основное внимание на форуме было сосредоточено на повышении конкурентоспособности российских товаров и услуг, а также на создании благоприятной среды для развития малых и средних предприятий. Форум стал платформой для обмена опытом и обсуждения инструментов поддержки, доступных для российских компаний. На 20 сессиях, дискуссиях и мастер-классах обсуждались темы господдержки экспорта, продвижения продукции агропромышленного комплекса через павильоны за рубежом, тенденции таможенного регулирования.

Для посетителей мероприятия была организована экспозиция, в которой более 50 отечественных производителей из различных регионов России продемонстрировали широкий спектр продукции. В рамках форума также состоялась бизнес-миссия, в которой участвовали 65 российских компаний и 73 иностранных. Они провели более 200 деловых встреч.

Кроме того, на полях форума прошло заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации, в рамках которого обсуждался новый облик национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также вопросы формирования региональных стратегий развития экспорта на период до 2030 года, деятельности подкомиссий. В работе комиссии приняла участие глава министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Участники форума также обсудили развитие сервиса «Профессионалы экспорта» на цифровой платформе «Мой экспорт», который предоставляет услуги, способные облегчить жизнь бизнесу и помочь компаниям решать разнообразные экспортные задачи. Победителям федерального этапа Всероссийской премии «Экспортёр года» были вручены награды. Поздравили компании с высокими достижениями руководители профильных министерств и крупнейших деловых объединений страны, подчёркивая важность экспортной деятельности для экономики России.

«Международный экспортный форум «Сделано в России» стал важным шагом на пути к решению задач по развитию экспорта, которые находятся в фокусе работы правительства. Форум продемонстрировал не только высокий интерес нашей страны и дружественных государств к развитию взаимовыгодного сотрудничества, но и значительный потенциал отечественных экспортёров, которые способны успешно конкурировать на мировом рынке. Благодаря проведённым переговорам, заключённым соглашениям и активному обмену опытом, мы уверены, у российских компаний появится ещё больше возможностей для успешного развития и выхода на новые рынки», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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