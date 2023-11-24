Экспозиция Мурманской области на Международной выставке-форуме «Россия» заговорила!

Аудиогид для экспозиции Мурманской области записал радиоведущий и руководитель пресс-службы Мурманского арктического университета Виталий Королев. Он станет вашим проводником по экспозиции региона, в которой нашли отражение главные символы Заполярья и важные достижения региона.

Особое внимание в аудиогиде уделено так называемой таблице «Мурманделеева» – информационно-интерактивной зоне экспозиции, которая знакомит посетителей выставки с обилием промышленных предприятий, добывающих большую часть элементов таблицы Менделеева и визитными карточками Заполярья, представленными в виде химических элементов, таких как портий и судоремонтий, а также снегий, крабий и рыбий.

«Таблица «Мурманделеева» включает в себя все то, без чего сложно представить наш родной край. Кольская земля – это настоящая минералогическая сокровищница страны, крупный рыбопромышленный центр, база Северного флота и место реализации масштабных, поражающих воображение проектов», – говорится в аудиогиде.

Вся информация, как на стенде, так и в аудиогиде, преподносится максимально просто и понятно, чтобы даже самые юные посетители выставки «Россия» смогли узнать о Мурманской области как можно больше.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме этого, звуковой проводник расскажет, как стать капитаном ледокола, познакомиться с людьми, связавшими свою жизнь с Заполярьем или добыть важную информацию о регионе из-подо льда. С помощью аудиогида можно детальнее ознакомиться с экспозицией Мурманской области на ВДНХ. Также он доступен для прослушивания на официальном сайте выставки-форума по ссылке.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Мурманской области представлен в павильоне 75, зона «В». Вход свободный.

Фото: https://gov-murman.ru