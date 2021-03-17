Экспозиция строительства Мурманска откроется в Музее Арктики и Антарктики в Петербурге

Петербургский Музей Арктики и Антарктики планирует к летнему сезону представить публике новую экспозицию, посвященную строительству Мурманска. Кроме того, к 2022 году учреждение полностью обновит экспозицию об Антарктиде, сообщила вчера на пресс-конференции ТАСС директор музея Мария Дукальская.

«Мы в этом году, скорее всего, до лета, откроем новую экспозицию, посвящённую строительству Мурманска. Тема очень интересная, и мы давно хотели ею заняться. Это будет небольшая экспозиция, но она будет интересна тем, что в ней появится новая диорама строительства Мурманска начала прошлого века. Диораму сейчас изготавливает наш сотрудник Андрей Геннадьевич Савкин», - рассказала Дукальская, добавив, что диорамы музея пользуются большой популярностью среди посетителей.

Кроме того, отметила директор, летом предполагается на полгода закрыть отдел музея, посвященный Антарктиде. «В следующем году у нас появится новый отдел, с новыми экспонатами, в том числе изготовленными нашими художниками», - сказала она.