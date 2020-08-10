Экспозицию в музейно-выставочном комплексе Североморска посвятили строителям

В музейном зале – несколько тематических витрин, где представлены эскизы, инженерное оборудование, макеты строительных машин, форма, инструменты, а также документы и фотографии. По экспонатам можно учить историю флотской столицы – специалисты СМВК подготовили уникальный материал о том, как жил и рос Североморск – город-воин, город труженик.

- Экспозиция рассказывает, как военные строители трудились в тяжелейших условиях севера, какой вклад в Победу внесли они в годы Великой Отечественной войны – возводили объекты военного назначения, прокладывали дороги. В 1944 году, ещё в военное время, было создано особое строительное управление «Северострой», которое разрабатывало планы по строительству города и, конечно, этот исторический промежуток нашёл отражение в экспозиции. Как и рассказ о военно-морском строительном управлении «Севвоенморстрой». В фондах музея есть предметы, личные вещи руководителей организации, - рассказала заведующая методическим отделом музея Ирина Абрамова.

Подготовили специалисты музея и виртуальную выставку «Эскизы главного архитектора г. Североморска А.А. Шашкова». Это первая экспозиция, посвящённая предстоящему юбилею флотской столицы. В 2021 году Североморск отметит 70 лет.