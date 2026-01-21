Экспресс-экскурсии и детский уголок: областной краеведческий музей внедряет новые форматы работы

Мурманский областной краеведческий музей представил два новых формата работы, которые направлены на повышение доступности и комфорта для посетителей всех возрастов.

Теперь гости могут посетить субботние 45-минутные тематические экспресс-экскурсии для небольших групп. Каждая экскурсия будет освещать определенную тему, что позволит глубже погрузиться в историю и природу Кольского Заполярья. Узнать подробности и записаться можно по телефону (8152) 99-44-58 в рабочие дни с 11.00 до 17.00. Билеты доступны в кассе музея, в том числе по «Пушкинской карте».

Кроме того, для северян с детьми открыто специальное игровое пространство в холле музея. Здесь юные посетители до 7 лет в сопровождении родителей могут рисовать, играть в настольные игры и читать. Новая зона создает условия для комфортного семейного отдыха и приобщения к истории нашего региона с ранних лет.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, краеведческий музей открылся в марте прошлого года после масштабной реконструкции в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». А уже осенью в музее появились первые нововведения для комфорта посетителей: заработал буфет и лавка с сувенирной продукцией.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560759/#&gid=1&pid=1