Экспресс-тестирование на коронавирус хотят пройти 4 из 10 москвичей

В 20 общественных местах и МФЦ столицы открыли пункты сдачи бесплатных экспресс-тестов на коронавирус. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» москвичи рассказали о готовности сдать экспресс-анализ.

39% москвичей хотели бы пройти экспресс-тест на коронавирус. 46% — против: «Подобные тесты надо проводить в медучреждениях, а не на выезде».

Женщины чаще мужчин хотят сдать экспресс-тест на COVID-19: 42% против 36%. Москвичи с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц рассказывали о готовности сдать экспресс-анализ чаще респондентов с более высоким уровнем дохода (45%).

Больше всего желающих сделать тест — среди москвичей, планирующих вакцинироваться от коронавируса (52%). Антипрививочники о готовности пройти экспресс-тестирование говорили реже всех (23%).

А в это время члены нижней палаты парламента России Алексей Куринный и Сергей Казанков обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением сделать ПЦР-тестирование на коронавирус за счёт федерального бюджета. По мнению парламентариев, необходимо дать россиянам возможность бесплатно сделать тест при первых признаках ОРВИ.

Помимо этого, депутаты просят помочь работодателям наладить систему тестирования на предприятиях.

В настоящее время в России бесплатное тестирование — сфера ответственности регионов и бизнеса. Они, по мнению авторов инициативы, не могут позволить себе подобные траты.

Депутаты в своем обращении пишут, что «одной из причин неконтролируемого роста» числа инфицированных является неспособность системы здравоохранения эффективно прерывать цепочки распространения вируса.

В качестве примера они привели ситуацию, что во многих регионах отсутствует возможность массово тестировать людей с признаками респираторной инфекции. В итоге граждане с симптомами ОРВИ вынуждены обращаться в перегруженные медучреждения.