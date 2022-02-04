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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.22 14:00

Экстерриториальный принцип делает получение услуг ЗАГС более удобным

30 декабря 2021 года вступили в силу положения федерального законодательства, предусматривающие внедрение экстерриториального принципа предоставления государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. Соответствующие изменения предусмотрены федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанным Минюстом России. Подготовка изменений стала возможной благодаря использованию потенциала Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), работа по наполнению которого всеми записями актов гражданского состояния (с 1926 года), которые хранятся в органах ЗАГС России на бумаге (свыше 524 миллионов записей), была завершена в 2020 году.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, теперь для регистрации рождения, смерти, заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, усыновления, перемены имени гражданин сможет обратиться в любой орган ЗАГС независимо от того, где он находится. Также в любом органе ЗАГС можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей.

 

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