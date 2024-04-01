Экстремальные погодные условия не помешали качественному выполнению совместных задач спасателей МЧС России и «Морспасслужбы»

Экипаж многоцелевого буксира «Сейвал» Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба» принял участие в отработке совместных задач по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие в море со спасателями Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России и экипажем морского буксира «Микула» Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Мероприятие проходило на прошлой неделе в столице Заполярья в рамках сборов лётного состава и спасателей МЧС России.

Как сообщает morspas.ru, по замыслу совместных учений, в открытом море на буксирах «Сейвал» и «Микула» находились пострадавшие, которым была необходима экстренная эвакуация в медицинское учреждение. Практическая тренировка лётчиков и спасателей МЧС России проходила под руководством Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России и предполагала совместные действия с участием двух вертолётов и использованием технических средств доставки пострадавших на борт воздушного судна с палубы спасательных буксиров. Воздушные и морские суда находились вдали от берега.

В ходе проведения совместной тренировки погода добавила серьёзных сложностей в работу пилотов и спасателей. Специалисты МЧС России и ФГБУ «Морспасслужба» в условиях ограниченной видимости успешно провели учебные спуски и подъёмы условно пострадавших. Экстремальные погодные условия не помешали качественному выполнению всего круга совместных задач спасателей МЧС России и «Морспасслужбы».

Фото: https://morspas.ru/press-center/news/ekipazhi-spasateley-vozdushnykh-i-morskikh-sudov-otrabotali-sovmestnye-deystviya-v-usloviyakh-arktik/#gallery-2