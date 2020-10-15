Эксперт заявил об уменьшении толщины льдов в Арктике в два раза и увеличении средней температуры зимойАрбуз «Сюрприз» порадовал учёных Заполярья
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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.20 10:15

«Экзотический» отдых в холодных регионах России и горнолыжные курорты будут пользоваться особенной популярностью у россиян этой зимой

Такой прогноз сделала на онлайн-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «На наш взгляд, зимой будет повышенный спрос на экзотическую зиму с необычной природой, незабываемыми впечатлениями, и горнолыжные туры», - сказала Ломидзе.

Особое внимание российских туристов этой зимой может привлечь Заполярье, которое туроператоры называют «Русской Лапландией», считает эксперт. «Они (северные регионы) всегда продавались зимой, но сложившаяся ситуация даёт им новую упаковку и второе дыхание. «Русская Лапландия» была невероятно востребована на китайском рынке, то есть китайских туристов там было чуть ли не больше, чем российских. Они приезжали смотреть на северное сияние, и вообще Мурманская область прекрасна в любое время года. В этом году запуск чартеров одного из крупнейших туроператоров туда, на наш взгляд, простимулирует спрос», - отметила Ломидзе.

По её словам, приобретая такой тур путешественник получает возможность «провести Новый год в абсолютно экзотической атмосфере». Помимо «Русской Лапландии» у туристов могут быть популярны поездки на Ямал, на горячие источники в Тюмень, на Байкал, на Сахалин и в другие регионы, где можно увидеть настоящую зиму, считает глава АТОР. 

 

 

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