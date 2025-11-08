ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИУДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В РЯЗАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.11.25 11:00

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ

Электрический ричтрак — это универсальная техника, без которой сложно представить современный склад. Он используется для перемещения паллет и подъёма грузов на большую высоту, обеспечивая эффективность и безопасность работы. Сегодня электрический ричтрак стал символом технологичности и экономичности в сфере складской автоматизации.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ РИЧТРАКОВ

Современные модели ричтраков оснащаются мощными электродвигателями, что обеспечивает плавный ход, точное управление и минимальный уровень шума. Отсутствие выхлопных газов позволяет использовать их в закрытых помещениях без вреда для персонала. Также стоит отметить эргономичность кабины оператора и удобное расположение органов управления — всё продумано для повышения производительности труда и безопасности.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Ричтраки отличаются вертикальной мачтой и выдвижными вилами, что позволяет поднимать паллеты на высоту до 12 метров. При этом техника остаётся устойчивой даже при работе с тяжёлыми грузами. Современные модели оснащаются системами стабилизации, датчиками наклона и возможностью регулировки скорости. Компактная база и малый радиус разворота позволяют использовать их даже в узких проходах между стеллажами.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ РИЧТРАКИ

Эта техника востребована на складах, в торговых центрах, логистических комплексах и производственных предприятиях. Ричтраки идеально подходят для вертикального хранения, обеспечивая эффективное использование пространства. Кроме того, электрический привод снижает эксплуатационные расходы и делает технику экологически безопасной.

ВЫВОД

Ричтрак электрический — это современное и экологичное решение для предприятий, стремящихся к автоматизации и оптимизации логистических процессов. Такая техника сочетает в себе надёжность, мощность и комфорт, позволяя повысить эффективность складских операций и снизить издержки.

 

 

 

ООО «Кар Груп».

ИНН 5018213087

2VfnxyEUBnZ

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«Золотая дюна». Художественный фильм (16+)17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Улучшенные условия по льготным ипотечным программам призваны повысить спрос среди жителей Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 7 копеек, доллар теряет 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»