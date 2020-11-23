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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.20 16:30

Электрификация территорий Терского района будет продолжена

В Министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области прошло совещание по вопросу электрификации территорий бывшего населенного пункта Кузрека и бывшего садоводческого товарищества Мосеево Терского района.

Здесь расположено значительнее число индивидуальных домов, собственники которых самостоятельно обеспечивают свои строения электрической энергией посредством бензо- или дизельгенераторов.

«Отсутствие централизованного электроснабжения препятствует круглогодичному проживанию населения на указанных территориях, перспективному развитию туристической сферы и сопутствующей инфраструктуры малого и среднего предпринимательства», –  подчеркнул министр энергетики и ЖКХ региона Дмитрий Латышев.

Совместная инициатива ведомства и главы Терского района предполагает подключение указанных территорий к сетям централизованного электроснабжения.

В обсуждении приняли участие представители региональных министерств экономического развития, градостроительства и благоустройства, инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, а также глава муниципального образования Терский район Геннадий Попов.

Первым шагом в решении вопроса должно стать присоединение территории к селу Оленица. В дальнейшем это позволит задействовать механизмы государственной поддержки, предоставляемые, например, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Впереди ряд консультаций и обсуждений для выработки комплекса решений, учитывающих юридические, инженерные, финансовые аспекты.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ,  реализация проектов обеспечения потребителей Терского района централизованным электроснабжением ведется региональным правительством с 2007 года. К электросетям уже были подключены Варзуга и Оленица, затем Кашкаранцы и Кузомень.

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