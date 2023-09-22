Электро- и теплоэнергетики рассказали участникам фестиваля «Вместе Ярче» об основах производств

Мероприятия Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче» в Мурманской области продолжаются. На безе Областной научной библиотеки состоялись мероприятия, организованные профильными организациями топливно-энергетического комплекса региона.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вместе с АО «МЭС» ученики гимназии №3 в формате настольной игры «Теплоснабжай» познакомились с основами производства в теплоснабжающей отрасли, применили на практике различные стратегии управления, ответили на каверзные вопросы ведущих.

«Атомный Квиз» АО «АтомЭнергоСбыт» был посвящён вопросам энергосбережения, основам энергопотребления и экологии. Школьников ждали вопросы о максимальном напряжении тока, вырабатываемого речным угрем, как «ледяная» шуба в холодильнике повышает энергопотребление и какие меры способствуют энергосбережению.

Энергетики АО «МОЭСК» рассказали ребятам о безопасности при обращении с электричеством. После занятия участники потренировались в оказании первой помощи при ударе током.

По итогам испытаний дети получили призы и подарки от организаторов.

Фото: https://gov-murman.ru