Электромонтёр умер перед началом работы

Государственной инспекцией труда в Мурманской области получено извещение о несчастном случае, произошедшем с работником ООО «Инжиниринговый центр «ФосАгро».

Согласно полученной информации, прибыв утром на рабочее место и находясь на территории АНОФ-2 работник неожиданно потерял сознание и упал. Прибывшая бригада Скорой помощи констатировала его биологическую смерть.

- Обстоятельства и причины происшествия будут расследованы комиссий в соответствии с Трудовым кодексом и Положением о расследовании несчастных случаев на производстве, - сообщил руководитель ГИТ Юрий Дмитриев.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242932%2Fb0908166907f717fbb