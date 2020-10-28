Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась трудами Георгия Керта

Работы доктора филологических наук, крупнейшего специалиста и основоположника отечественной школы исследования саамского языка Георгия Мартыновича Керта (1923-2009) пополнили фонд электронной библиотеки «Кольский Север».

Георгий Мартынович работал в Институте языка и литературы Карельского научного центра Российской академии наук, преподавал на факультете Народов Крайнего Севера Ленинградского педагогического университета им. А.И. Герцена. Он участвовал в многочисленных научных экспедициях по Кольскому полуострову, результатом которого стало собрание уникального материал по языку, фольклору и этнографии саамов.

Георгий Мартынович является автором более 200 научных, учебных изданий и словарей, среди которых: «Образцы саамской речи», «Словарь саамско-русский и русско-саамский», «Саамская топонимная лексика» и других.

С трудами ученого можно ознакомиться в электронной библиотеке «Кольский Север» на странице автора.