Электронные каналы связи выбирают более 43% семей Мурманской области

Жители Мурманской области всё чаще для решения актуальных вопросов выбирают электронные каналы связи: мобильное приложение, «личный кабинет», сайт или интерактивную квитанцию.

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, это подтверждает количество обращений: с начала 2024 года лично посетили центр обслуживания клиентов 80 тысяч северян, в то время как заочных обращений поступило почти в 3 раза больше. Самыми популярными запросами у населения стали передача показаний, сверка расчётов и заключение или изменение договоров энергоснабжения.

Кроме заочных обращений, жители Кольского Заполярья доверяют цифровым сервисам и оплату жилищно-коммунальных услуг. Более 60% лицевых счетов были оплачены через мобильное приложение, «личный кабинет» или сайт.

«Такая тенденция свидетельствует о том, что удобство, надежность и дружелюбный пользователю интерфейс цифровых сервисов «АтомЭнергоСбыта» продолжают пользоваться у северян популярностью. Доверие жителей Мурманской области компания стремится оправдать высоким качеством клиентского обслуживания как в офисах, так и по электронным каналам связи», - отметили в пресс-службе филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.