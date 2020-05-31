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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.20 08:00

Электронные пропуска введены в Апатитах и Кировске

Из-за коронавируса в Апатитах и Кировске пока продолжают действовать ограничения на въезд и выезд. С 30 мая для этих муниципалитетов вводятся электронные согласования. Действовать они будут для граждан, прибывающих на территорию в интересах юридических и физических лиц. Для жителей Кировска и Апатитов въезд и выезд остаётся прежним.

Организации и индивидуальные предприниматели могут оформить электронное согласование для своих работников, а граждане — для организаций, оказывающих услуги в их интересах, на портале «CoViD-19. Мурманский оперативный штаб».

Рассмотрение заявки будет занимать не более одного рабочего дня, рассматривать заявки будут должностные лица, уполномоченные главами администраций муниципалитетов. В электронном согласовании может быть отказано, если указаны недостоверные или неполные данные, отсутствуют основания для въезда или необходимо соблюдение самоизоляции. Проверка электронных согласований будет происходить на КПП.

Постановление об электронных пропусках подписано губернатором Андреем Чибисом, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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