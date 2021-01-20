Электронные трудовые книжки смогли упростить КДП пока только в каждой шестой компании

В 4-х из 10-и компаний введение электронных трудовых книжек усложнило кадровый документооборот. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Пока всё сложно с электронными трудовыми у 41% компаний. В отношении ближайших перспектив нововведения 43% респондентов считают, что вести кадровую документацию станет сложнее.

Введение электронных трудовых книжек никак не отразилось на КДП 24% компаний. 22% работодателей не прогнозируют никаких изменений и в ближайшем будущем.

Каждый шестой работодатель (17%) отмечает, что с введением электронных трудовых книжек ведение кадрового делопроизводства упростилось. В отношении ближайших перспектив нововведения рассчитывает на упрощение КДП уже каждый четвертый.

Ранее «SuperJob» выяснил, что сотрудники пока не доверяют электронным трудовым книжкам: по нашим данным на конец декабря 2020 года, лишь 22% трудоустроенных граждан подали заявление о переводе трудовой книжки в цифровой формат.