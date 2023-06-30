Электронные услуги Росреестра - это просто

Получение услуг в электронном виде имеет множество преимуществ: отсутствие очередей, возможность получить услугу в любое удобное время, исключение так называемого человеческого фактора, сокращение сроков получения услуги. На портале Росреестра даны пошаговые инструкции получения каждой электронной услуги, сроки её предоставления и стоимость. В связи с этим пользоваться электронными услугами Росреестра просто и удобно.

Электронные услуги ведомства доступны для граждан и организаций, органов власти, нотариусов, банков. В качестве заявителя могут выступить как правообладатель, так и его представитель. Подать документы в электронном виде и отслеживать статус исполнения госуслуг можно через личный кабинет правообладателя на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, все социально значимые массовые услуги ведомства выведены на Единый портал государственных и муниципальных услуг. Сейчас на госуслугах доступны 18 видов выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кроме этого, через «Госуслуги» можно подать заявление на исправление ошибок в ЕГРН, на регистрацию возникновения права на недвижимость (в отношении объектов, сведения о которых есть в ЕГРН), о запрете совершения действий с недвижимостью без личного участия и о снятии такого запрета.

«С 2014 года более 2700 жителей нашего региона воспользовались возможностью подать заявление о запрете совершения сделок без личного участия. Это позволяет защитить свою собственность от мошеннических действий. Раньше подать такое заявление можно было только через МФЦ. Теперь это можно сделать удаленно через Госуслуги, что существенно экономит время заявителя», - сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.