Электронные услуги Росрыболовства востребованы у рыбаков страны

В первом полугодии наибольший объём пришёлся на выдачу разрешений на вылов: оказано 30,2 тысячи услуг, в том числе 19,6 тысячи через ЕПГУ — около 65% общего числа. По регистрации сетных орудий лова оказано 21,2 тысячи услуг, из них 15,2 тысячи, или 70%, в электронном виде.

Росрыболовство в первом полугодии оказало более 74 тысячи государственных услуг, из которых 45,4 тысячи, или 61,3%, были предоставлены через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Это свидетельствует о высокой востребованности цифрового формата взаимодействия с ведомством.

Электронные сервисы Росрыболовства развивает Центр системы мониторинга рыболовства и связи. Всего на портал ЕПГУ выведено 16 услуг ФАР.

В первом полугодии наибольший объём пришёлся на выдачу разрешений на вылов: оказано 30,2 тысячи услуг, в том числе 19,6 тысячи через ЕПГУ — около 65% общего числа. По регистрации сетных орудий лова оказано 21,2 тысячи услуг, из них 15,2 тысячи, или 70%, в электронном виде.

Высокая доля использования ЕПГУ также отмечается при получении разрешения на строительство и реконструкцию объектов — 6,4 тысячи из 8,6 тысячи оказанных услуг, или 75%. Через портал предоставлено 1,6 тысячи услуг по договорам о закреплении долей квот, 821 услуга по договорам на рыболовные участки и 170 услуг в сфере искусственного воспроизводства водных биоресурсов.

Практически полностью цифровым остаётся оформление услуг по получению выписок из государственного рыбохозяйственного реестра: все 1 384 оказанные услуги были предоставлены через ЕПГУ.