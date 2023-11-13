Электронные зачётные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение, появятся скоро на портале «Госуслуги»
Можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов.
Проект соответствующего документа Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru vk.cc/cskWeK. Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 году.
Как пишет vk.com/mintsifry, этой функцией смогут воспользоваться студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординаторы, и аспиранты.
Планируется, что с помощью электронных документов можно будет: купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички; оформить проездной на городской транспорт; посетить концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам; пройти на территорию университета; в любое время отслеживать свою успеваемость.
Пользоваться электронным студенческим несложно: его можно предъявлять на экране телефона. Список мест, где эта возможность подключена, будет обновляться на госуслугах.
Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами, уверяют в министерстве.