Электронный билет: на ледокол «Ленин» в Мурманске теперь можно попасть без очередей

С 1 октября попасть на борт атомного ледокола «Ленин» стало проще и удобнее благодаря запуску системы электронных билетов. Теперь у жителей и гостей региона есть возможность выбрать и оплатить экскурсию заранее онлайн и пройти на борт без очереди к назначенному времени. Реализовать этот проект позволила совместная работа правительства Мурманской области и команды ФГУП «Атомфлот».

Электронный билет можно приобрести на сайте ФГУП «Атомфлот» по ссылке. Важно отметить, что индивидуальные электронные билеты не подлежат переоформлению и действительны только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Для туроператоров и образовательных учреждений доступна покупка групповых билетов блоками по 20 мест.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной энергетической установкой и единственный в Мурманске объект культурного наследия федерального значения. Построенный в Ленинграде и введенный в эксплуатацию в 1959 году, ледокол за 30 лет работы провел во льдах Арктики тысячи судов, пройдя расстояние, равное 30 кругосветным плаваниям. С 2009 года ледокол «Ленин» был ошвартован у мурманского морского вокзала, став одной из визитных карточек региона, и сегодня входит в число самых популярных туристических объектов на Кольском Севере. Только с начала этого года его посетили более 60 тысяч человек.