Электропоезд «Лыжная стрела» выполнил первые в этом сезоне рейсы из Мурманска в Апатиты

18 декабря с железнодорожного вокзала столицы Кольского Заполярья отправилась первая в этом сезоне «Лыжная стрела» – электропоезд из Мурманска в Апатиты.

Расписание электрички составлено так, чтобы любители активного отдыха могли оказаться на горнолыжном склоне уже в первой половине дня субботы и вернуться в Мурманск вечером в воскресенье. Время пути составляет 4 часа. Поезд способен вместить 254 пассажира.

По итогам анализа работы прошлого года реализован ряд улучшений качества обслуживания пассажиров. Так, время пути сокращено на 30 минут, а установленный вендинговый аппарат с кофе сделает путешествие в электропоезде комфортнее.

Кроме того, новшеством стало внутреннее брендирование вагонов в горнолыжной тематике ТРК «Хибины».

Как сообщает региональный комитет по туризму, в прошлом году электропоезд был запущен впервые и показал свою эффективность среди туристов. Порядка 1000 человек воспользовались услугой «Лыжной стрелы», что составило 3% от туристического потока ТРК «Хибины».

«Учитывая запуск двух систем оснежения и панорамного ресторана в Кировске, я думаю, что в этом году количество пассажиров и, в том числе, туристов на порядок превысит значение прошлого года. Кроме того, благодаря системам оснежения мы надеемся, что этот горнолыжный сезон станет самым продолжительным за историю работы горнолыжных курортов» – прокомментировала Марина Кошелева, и.о. начальника отдела реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии регионального комитета по туризму.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432053/#&gid=1&pid=1