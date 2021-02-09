Электроснабжение в Туманном восстановлено

Минувшей ночью оперативно восстановлено электроснабжение посёлка Туманный.

8 февраля в 20.00 было зафиксировано аварийное отключение домов № 7, 8 и 9 по ул. Энергетиков. В 21.00 аварийно-ремонтная бригада электросетевой компании «Россети Северо-Запад» в сопровождении дорожной техники «Мурманавтодор» выехала для проведения восстановительных работ и ликвидации аварии.

Операцию осложняли экстремальные погодные условия. Несмотря на это, сегодня в 00.45 электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объёме, сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.