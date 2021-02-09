Мурманская область. Арктика (16+)09.02.21 11:55
Электроснабжение в Туманном восстановлено
Минувшей ночью оперативно восстановлено электроснабжение посёлка Туманный.
8 февраля в 20.00 было зафиксировано аварийное отключение домов № 7, 8 и 9 по ул. Энергетиков. В 21.00 аварийно-ремонтная бригада электросетевой компании «Россети Северо-Запад» в сопровождении дорожной техники «Мурманавтодор» выехала для проведения восстановительных работ и ликвидации аварии.
Операцию осложняли экстремальные погодные условия. Несмотря на это, сегодня в 00.45 электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объёме, сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
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