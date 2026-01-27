Электроснабжение в ЗАТО г. Североморск восстановлено!

В настоящее время в отдельных домах энергетики и специалисты управляющих компаний проводят дополнительные настройки подачи электроэнергии. Также начали работы по подключению уличного освещения в городе.

Как сообщает vk.com/cityseveromorsk, до конца сегодняшнего дня проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, Североморске, а также между ними остаётся бесплатным.

