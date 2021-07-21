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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.21 12:00

Элементы финансовой грамотности войдут в обязательные школьные предметы

Обязательное преподавание финансовой грамотности для российских школьников с 1 по 9 класс закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) начального и основного общего образования.

Обучение элементам финансовой грамотности по новым стандартам начнётся с 1 сентября 2022 года, но по согласованию с родителями это может произойти уже в нынешнем году.

В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах как «Математика» и «Окружающий мир», а для учеников 5-9 классов – в предметах «Обществознание», «Математика» и «География».

В свою очередь Минпросвещения России сообщило, что новые ФГОС начального и основного общего образования не предполагают введения отдельного предмета по финансовой грамотности, таким образом, речь не идет о повышении нагрузки на школьников.

По словам заместителя министра финансов Российской Федерации Михаила Котюкова, к 2023 году изучение проблематики финансовой грамотности в том или ином формате охватит 100 % школьников и студентов. Ранее во ФГОС высшего образования и, соответственно, в программы всех российских вузов уже была включена универсальная компетенция в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности.

«Перед нами стоит глобальная задача – интегрировать элементы финансовой грамотности не только в школьную программу, но и вообще во все сферы современной системы образования – детские сады, средние специальные образовательные организации, вузы», – подчеркнул Михаил Котюков.

Как сообщает региональное Министерство финансов, в Мурманской области уже сегодня курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в 47 опорных образовательных организациях, в том числе семи дошкольных, 39 общеобразовательных и одной организации дополнительного образования.

 

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