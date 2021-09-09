Елена Бобина из Луостари заняла первое место в творческом чемпионате «АртМастерс – 2021»

Елена Бобина из Луостари заняла первое место в чемпионате творческих компетенций «АртМастерс – 2021». В рамках соревнований представители «бэкстейдж-профессий» (сценаристы, операторы, монтажёры, гримёры) в течение нескольких месяцев боролись за право называться лучшим в своей профессии.

Северянка взяла «золото» в компетенции «Веб-дизайн» и выиграла грант в размере 500 тысяч рублей, который можно потратить на обучение, реализацию личного проекта или покупку техники для работы, компьютер «Apple iMac» и стажировку в «Mail.ru Group».

«Я участвовала в чемпионате второй год подряд – в прошлом заняла 4-е место, и в этот раз была решительно настроена на победу. Но стопроцентной уверенности, конечно же, не было – соперники были очень сильные. Грант планирую потратить на несколько курсов по UX дизайну и на разные программы и сервисы, которые каждый день нужны мне для работы. Второй год подряд в восторге от того, как организован чемпионат: сделано всё, чтобы участники полностью ушли в творческий процесс», – поделилась Елена после мероприятия.