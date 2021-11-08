Елена Дягилева: более 80% социальных услуг в Мурманской области можно получить, не выходя из дома

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в регионе максимальный упор сделан на дистанционное обслуживание граждан, минимизацию их личных обращений в социальные учреждения. Об этом в рамках доклада на еженедельном оперативном совещании сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В регионе растёт количество граждан, обратившихся за государственными услугами в электронном виде: если в 2020 году этот показатель составил 13,26%, то в текущем – 18,6%. Для 46 видов социальной поддержки в Мурманской области (82% об общего количества) реализована возможность их получения в электронном виде через региональный портал электронных услуг и единый портал государственных услуг», – отметила вице-губернатор.

Говоря об организации оздоровления, отдыха и лечения старшего поколения в санаториях Мурманской области, Елена Дягилева подчеркнула, что все государственные учреждения в этой сфере осуществляют деятельность с учетом строгих требований. К ним относятся, в частности, организация генеральных уборок, заселение граждан исключительно при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат исследования на COVID-19, либо наличии сертификата о полном курсе вакцинации против новой коронавирусной инфекции, завершенном не ранее чем за три недели до заселения.

«В учреждениях социального обслуживания на постоянной основе проводится наблюдение за состоянием здоровья сотрудников и получателей услуг, увеличены кратность проведения уборок, а также количество мест в изоляторах, – сообщила Елена Дягилева. – Уже провакцинированы почти 80% от общего количества сотрудников, среди получателей, проживающих в домах-интернатах, вакцину получили более 1,6 тысяч человек, это более 95%».

Вице-губернатор также напомнила, что для граждан в возрасте старше 60 лет, не осуществляющих трудовую деятельность, в регионе введена обязательная самоизоляция. Она не касается лиц, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и перенесших коронавирусную инфекцию – при условии, что с даты их выздоровления прошло не более 6 месяцев. Эти северяне могут покидать место самоизоляции, чтобы получить медицинскую помощь, проследовать к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг.

«Граждане в возрасте старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, осуществляющие трудовую деятельность, в период с 30 октября по 26 ноября допускаются к работе при наличии действующего QR-кода либо вакцинированного, либо переболевшего или сертификата профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе. Кроме того, они могут предъявить документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий, что его владелец перенес COVID-19 и со дня его выздоровления прошло не более полугода», – сообщила Елена Дягилева.

Другие граждане старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания и осуществляющие трудовую деятельность, как подчеркнула замгубернатора, подлежат переводу на дистанционный режим работы для проведения полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщает региональное Министерство информационной политики.