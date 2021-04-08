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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.21 11:30

Елена Дягилева: для Мурманской области развитие системы дополнительного образования имеет ключевое значение

В центре «Лапландия» начала работу открытая региональная конференция «Управление развитием системы дополнительного образования детей в условиях реализации национального проекта «Образование». С приветственным словом к участникам форума обратилась заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Для Мурманской области развитие системы дополнительного образования имеет ключевое значение, поскольку это важнейший ресурс самоопределения, – подчеркнула вице-губернатор. – Важно, чтобы наша молодёжь могла реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал на Севере. Сегодня в Арктике развернуты масштабные инфраструктурные проекты, которые нуждаются в талантливых кадрах. Их формирование начинается ещё в детстве – в школах и учреждениях дополнительного образования».

Елена Дягилева отметила, что ради этого в регионе создаются условия для гармоничного развития талантов и способностей детей: открываются детские технопарки, внедряются и реализуются инновационные образовательные проекты и инициативы по всем направлениям дополнительного образования и воспитания.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в конференции принимают участие более 150 человек – работники органов управления образованием, спортом и культурой, руководители и специалисты Регионального модельного центра, главы муниципальных опорных центров Мурманской, Новгородской и Ленинградской областей, руководящие и педагогические работники организаций общего и дополнительного образования региона.

Федеральные эксперты, присутствующие на конференции, высоко оценили работу заполярных педагогов.

«Дополнительное образование детей в Мурманской области – одно из самых динамично развивающихся у нас в стране, – отметила директор ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» Оксана Гончарова. – Много работает молодых педагогов. Больше людей, чем в среднем по России, пришли в систему из реального сектора экономики – они с собой приносят новые программы, новые направления, и это тоже очень важно. Огромное количество образованных, одаренных детей в Мурманской области, которые побеждают на всероссийских конкурсах и фестивалях, показывают высочайшие результаты и, тем самым, класс наставников, которые с ними работают».

В ходе трёхдневной работы форума пройдут тематические площадки, педагогические мастерские, будут организованы обсуждения в формате круглого стола.

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