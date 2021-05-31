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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.21 08:45

Елена Дягилева: к 2025 году усилится работа по всем направлениям патриотического воспитания в Мурманской области

Перед региональным правительством стоит задача разработки и утверждения программы патриотического воспитания для всех возрастов. Об этом в рамках доклада на заседании совета по морской деятельности при правительстве Мурманской области сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В Мурманской области ежегодно проводятся свыше 2 тысяч разноплановых мероприятий для различных слоев населения: детей, молодежи, взрослого населения – представителей общественных и ветеранских организаций, поискового движения, – сообщила вице-губернатор. – В рамках патриотического воспитания развивается сотрудничество с казачьими обществами, военно-историческими и патриотическими клубами, проводятся реконструкции, тематические мастер-классы, экскурсии и выставки, касающиеся вопросов патриотического воспитания подрастающего поколения».

В частности, Мурманская область ежегодно подключается к проведению всероссийских акций, направленных на воспитание уважительного отношения к героическому прошлому страны, в их числе – акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», вахты памяти, «Сад памяти», «Свеча памяти».

«Активно развиваются юнармейское и кадетское движения, – отметила заместитель губернатора. – Сегодня в Мурманской области зарегистрировано почти 3 тысячи юнармейцев, открыты штабы, классы, работают отряды. В Апатитах появился первый в регионе «Дом Юнармии» – многопрофильный центр юнармейской подготовки, реализующий программы дополнительного образования детей и подростков».

Ещё одно важное направление патриотической работы – сотрудничество с представителями поисковых объединений, которые есть во многих городах Мурманской области. Региональные власти поддерживают проекты в сфере патриотического и гражданского воспитания – конкурс на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов и программ проводится ежегодно, в 2020 году финансирование получили 7 проектов на общую сумму 1,7 млн рублей.

«В целях поддержки муниципальных образований в благоустройстве воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны в областном бюджете также предусмотрена субсидия – 23 млн рублей, – отметила Елена Дягилева. – Еще одну субсидию в размере 1 млн рублей могут получить некоммерческие организации, которые проводят поисковую работу в Мурманской области в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, развитию системы патриотического воспитания в регионе уделят большее внимание. Как сообщила заместитель губернатора, в планах правительства к 2025 году усилить работу по всем имеющимся направлениям: историко-патриотическому, гражданско-патриотическому, военно-патриотическому, культурно-патриотическому, спортивно-патриотическому, социально-патриотическому и экономико-патриотическому воспитанию.

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