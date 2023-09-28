Елена Дягилева: кадры должны работать в Кольском Заполярье не вахтовым методом, а на севере жить

В эти дни в Сочи проходит Всероссийская неделя охраны труда, в рамках которой состоялось большое пленарное заседание «СЗН нового типа как драйвер развития страны». На дискуссии, главными темами которой стали вызовы и комплексные решения в части содействия занятости населения, а также механизмы развития трудового капитала, заместитель губернатора Елена Дягилева представила ход комплексной модернизации центров занятости Мурманской области и поделилась инновационными региональными практиками.

Работу сессии открыла заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. В своём обращении она акцентировала внимание участников мероприятия на важных задачах, которые ежедневно решают центры занятости, а также на проходящей сейчас комплексной модернизации учреждений. Напомним, что в числе 17 пилотных регионов, в которых проходит «перезагрузка» центров занятости, – Мурманская область. Как отметила Елена Мухтиярова, до конца года будет модернизировано 550 кадровых центров по всей стране.

Более детально дорожную карту развития центров занятости представил заместитель руководителя федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий. В частности, он акцентировал внимание на важности внесения изменений в существующее законодательство, а также высокое значение обновления инфраструктуры. Как сообщил Ян Талбацкий, до 2026 года все центры занятости страны планируется модернизировать в соответствии с существующими современными стандартами. Замглавы Роструда также отметил важность интеграции в портал «Работа России» региональных мер поддержки и программ в части содействия занятости населения.

О региональных инициативах, которые призваны снизить напряжённость на рынке труда, и кадровый дефицит говорила вице-губернатор Елена Дягилева.

«Модернизация службы занятости стала не только источником развития инфраструктуры занятости, внедрения новых организационных и технологических стандартов работы с гражданами и предприятиями, но и драйвером региональных инициатив в социально-экономической сфере», – сказала вице-губернатор.

Говоря о ситуации на рынке труда Мурманской области, заместитель губернатора отметила рекордно снизившийся показатель уровня безработицы, который составляет 0,6%, что ниже, чем по стране. При этом сейчас 2,5 тысячи безработных и 22 тысячи рабочих мест.

«Важно отметить, что по поручению губернатора кадровыми центрами была проведена масштабная работа. По сути, мы индивидуально решали ситуацию каждого жителя области, вставшего на учёт, разбираясь в причинах того, что мешает ему найти работу, и применяя весь пакет мер, направленных на содействие занятости, – будь то переобучение, точечный подбор вакансий или помощь в открытии собственного дела», – подчеркнула Елена Дягилева.

Наряду с федеральными программами в регионе действуют и уникальные инициативы. Так, ответом на вызовы пандемии в рамках плана «На Севере – жить», основанном на более полумиллионе предложений, запросов со стороны жителей Мурманской области, с 2020 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса стартовал проект «Работа рядом».

«Сегодня проект помогает получить доход и тем северянам, которые в силу разных причин на данный момент не могут устроиться на постоянное место, и большому число юных жителей области. Школьники и студенты в свободное от учёбы время получили возможность не только заработать, но и внести свой вклад в благоустройство городов и районов региона», – уточнила вице-губернатор Елена Дягилева.

Отметим, что на сегодняшний день по направлению кадровых центров уже трудоустроены более 23 тысяч подростков, студентов и безработных граждан.

Ещё одна практика, которую вице-губернатор представила на Всероссийской неделе охраны труда, стала кадровая служба «Курс на Север».

«Наряду с мерами поддержки для северян, профориентационными программами нам необходимо привлекать квалифицированных специалистов из других регионов. И нужно понимать, что кадры должны работать в Кольском Заполярье не вахтовым методом, а на севере жить. Ответом на вызов стало создание службы кадрового сопровождения и подбора персонала «Курс на Север», – сказала Елена Дягилева.

Служба заработала в мае 2023 года на базе центра занятости Мурманской области. В её основе – составление индивидуальной дорожной карты для востребованных на севере опытных и молодых специалистов, а также студентов, которые учатся на последних курсах, в том числе и молодых северян, уехавших в другие города, чтобы получить образование.

«Сегодня работа кадрового центра уже принесла плоды: в школы Заполярья 1 сентября вышли на работу 32 учителя-предметника. И речь идёт не только о крупных городах региона, но и маленьком Корзуново или удалённом Островном», – отметила Елена Дягилева.

Модератор секции эксперт блока информационного обеспечения ВНИИ труда Минтруда России Андрей Жданов высоко оценил региональные инициативы, которые реализуются в Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить». Он отдельно отметил гибкость программ, приведя в пример высокую степень проработки дорожной карты сопровождения приезжающих в регион специалистов, в которую включены и встреча в аэропорту, и решение большого числа бытовых ситуаций, а также оперативный ответ на актуальный запрос северян. Так, как отметил модератор, сетевой кластер «СОПКИ» преобразовался от сети пространств для коворкинга до разноплановых центров притяжения. Напомним, что недавно в экосистему был внедрён новый проект «СОПКИ.СЕМЬЯ», ориентированный, прежде всего, на проактивную работу с парами, которые уже имеют детей или планируют рождение ребёнка.

В завершении выступления вице-губернатор Елена Дягилева отметила высокую результативность федеральных программ в Мурманской области. Она также озвучила инициативу, с которой ранее выступил глава региона Андрей Чибис на заседании президиума Госсовета РФ под руководством Президента страны Владимира Путина, распространить на Арктику механизм с выплатой компаниям в 1 млн рублей для переезда сотрудников в Арктическую зону. Сегодня федеральная программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов» предполагает выплату чуть более 200 тысяч рублей. Как отметил замглавы Роструда Ян Талбацкий, АЗРФ является макрорегионом, в который необходимо привлекать кадры, поэтому механизм повышения размера выплаты требует детальной проработки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одной инициативой со стороны Мурманской области стало предложение провести в регионе Арктический форум по вопросам занятости. Это позволит собрать на одной площадке представителей всех субъектов страны, расположенных в уникальном макрорегионе и консолидированно выработать единую позицию в части важнейших вопросов.

Работа Всероссийской недели охраны труда продлится до 29 сентября. Организатором события выступает министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Фото (Росконгресс): https://gov-murman.ru