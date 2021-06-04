Елена Дягилева: количество желающих получить среднее образование в Мурманской области увеличилось на 30 процентов

За последние годы система среднего профессионального образования в Мурманской области существенно изменилась. Об этом заместитель губернатора Елена Дягилева сообщила на сессии «О стратегический инициативе по развитию среднего профессионального образования «Профессионалитет», которая прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.

«В последние четыре года на 30 процентов больше ребят в Мурманской области делают выбор в пользу среднего профессионального образования, – отметила вице-губернатор. – У нас замечательные колледжи, которые принимают активное участие в движении «Ворлдскиллс». Спасибо министерству просвещения за то, что с 2019 года мы преобразовываем наши учебные заведения, и у нас в регионе открыто много мастерских».

По словам Елены Дягилевой, в Мурманской области сделан упор на профориентацию подростков: старшеклассникам предлагают получить первую профессию на базе колледжей, что дает школьникам возможность освоиться в новой среде и, возможно, определиться в выборе будущей специальности.

«Важно, что наши студенты регулярно принимают участие в различных конкурсах профессионального мастерства, которые также повышают престиж рабочих профессий, – продолжила заместитель губернатора. – К примеру, обучающиеся мурманских колледжей ежегодно участвуют в конкурсе «Арктикскиллс» – соревнованиях студентов из России, Норвегии, Финляндии и Швеции. В этом году наши ребята выступили достойно, и мы ими очень гордимся».

Успешное развитие системы среднего специального образования в регионе невозможно представить без тесного сотрудничества с промышленными предприятиями Мурманской области, подчеркнула Елена Дягилева.

«Например, Ковдорский ГОК сделал на базе своего производства опытную фабрику, куда приходят студенты. Вообще, все крупные промышленные предприятия открывают в колледжах лаборатории и, когда приходит время получать диплом, спрос на молодых специалистов очень высок, потому что они готовы работать и уже успели показали себя в деле. Конечно, связка производств и учебных заведений чрезвычайно важна, рекомендую абитуриентам обращать на это внимание при выборе учебного заведения», – отметила заместитель губернатора.