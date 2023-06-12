Елена Дягилева: Межпоселенческая библиотека в Коле стала 20-м учреждением в Мурманской области, обновленным по модельному стандарту

Заместитель губернатора Елена Дягилева приняла участие в открытии обновленной по модельному стандарту Межпоселенческой библиотеки Кольского района.

«В 2019 году в Мурманске появилась первая в стране модельная библиотека. Сейчас мы открываем уже 20-е учреждение в нашем регионе, модернизированное в рамках национального проекта «Культура». Это событие — часть глобальной реновации библиотеки: в конце декабря прошлого года здесь был проведен капитальный ремонт, ранее — созданы Центр славянских культур и «СОПКИ». Новые пространства дадут еще больше возможностей для северян интересно проводить время, общаться, узнавать что-то новое и, конечно, читать замечательные книги», — отметила вице-губернатор.

Елена Дягилева также подчеркнула, что открытие — важное событие программы Всероссийского библиотечного конгресса, проходящего в эти дни в Мурманске. Трансформация учреждений культуры, которая проводится в рамках нацпроекта «Культура» и регионального плана «На Севере — жить», позволила превратить заполярные библиотеки в точки притяжения для северян всех возрастов, а самому Кольскому Заполярью — завоевать статус самого читающего региона, а также принимать в юбилейный для области год знаковый для библиотечного и всего читающего сообщества всероссийский конгресс. Одним из почётных гостей церемонии открытия стал глава Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Будучи координатором национального проекта Минкультуры России по созданию модельных библиотек в регионах, Вадим Валерьевич высоко оценил уровень модернизированного пространства, а также отметил особую любовь и внимание, с которыми правительство региона подходят к созданию комфортных и современных условий для культурного отдыха северян.

Отметим, что после обновления Межпоселенческая библиотека Кольского района будет носить название «Притяжение Арктики». Концепция библиотеки включает три тематических группы пространств: прошлое, настоящее и будущее Кольского края. В обновленном пространстве будут работать информационный центр «КолаТурИнфо» и открывшийся в преддверии Дня славянской письменности Центр славянских культур «Глаголь Добро» с одноименным музеем. Для читателей также будут работать зоны, отвечающие за личностный и профессиональный рост, молодежные пространства «СОПКИ» и Центр детского чтения «КиТ».

Напомним, что в декабре 2022 года библиотека была капитально отремонтирована в рамках регионального плана «На Севере — жить», а при поддержке федерального бюджета в библиотеку было закуплено интерактивное оборудование для творчества и приобщения самых юных северян к чтению.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» откроется ещё 4 модельные библиотеки: модернизация коснется Центральной библиотеки имени Н.В. Колычева в Кандалакше, Мурмашинской городской библиотеки, филиала №5 Центральной городской библиотеки Мурманска и библиотеки посёлка Высокий. Благодаря успешной реализации нацпроекта «Культура» Мурманская область сегодня занимает лидирующие позиции в сфере обновления библиотек в стране и является лидером в СЗФО по числу пространств, модернизированных по модельному стандарту.

Фото: https://gov-murman.ru