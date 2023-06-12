В Мурманске состоялось торжественное открытие бюста Герою Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу КононовуВ Коле прошли соревнования по плаванию, приуроченные к Дню России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.06.23 13:00

Елена Дягилева: Межпоселенческая библиотека в Коле стала 20-м учреждением в Мурманской области, обновленным по модельному стандарту

Заместитель губернатора Елена Дягилева приняла участие в открытии обновленной по модельному стандарту Межпоселенческой библиотеки Кольского района.

«В 2019 году в Мурманске появилась первая в стране модельная библиотека. Сейчас мы открываем уже 20-е учреждение в нашем регионе, модернизированное в рамках национального проекта «Культура». Это событие — часть глобальной реновации библиотеки: в конце декабря прошлого года здесь был проведен капитальный ремонт, ранее — созданы Центр славянских культур и «СОПКИ». Новые пространства дадут еще больше возможностей для северян интересно проводить время, общаться, узнавать что-то новое и, конечно, читать замечательные книги», — отметила вице-губернатор.

Елена Дягилева также подчеркнула, что открытие — важное событие программы Всероссийского библиотечного конгресса, проходящего в эти дни в Мурманске. Трансформация учреждений культуры, которая проводится в рамках нацпроекта «Культура» и регионального плана «На Севере — жить», позволила превратить заполярные библиотеки в точки притяжения для северян всех возрастов, а самому Кольскому Заполярью — завоевать статус самого читающего региона, а также принимать в юбилейный для области год знаковый для библиотечного и всего читающего сообщества всероссийский конгресс. Одним из почётных гостей церемонии открытия стал глава Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Будучи координатором национального проекта Минкультуры России по созданию модельных библиотек в регионах, Вадим Валерьевич высоко оценил уровень модернизированного пространства, а также отметил особую любовь и внимание, с которыми правительство региона подходят к созданию комфортных и современных условий для культурного отдыха северян.

Отметим, что после обновления Межпоселенческая библиотека Кольского района будет носить название «Притяжение Арктики». Концепция библиотеки включает три тематических группы пространств: прошлое, настоящее и будущее Кольского края. В обновленном пространстве будут работать информационный центр «КолаТурИнфо» и открывшийся в преддверии Дня славянской письменности Центр славянских культур «Глаголь Добро» с одноименным музеем. Для читателей также будут работать зоны, отвечающие за личностный и профессиональный рост, молодежные пространства «СОПКИ» и Центр детского чтения «КиТ».

Напомним, что в декабре 2022 года библиотека была капитально отремонтирована в рамках регионального плана «На Севере — жить», а при поддержке федерального бюджета в библиотеку было закуплено интерактивное оборудование для творчества и приобщения самых юных северян к чтению.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» откроется ещё 4 модельные библиотеки: модернизация коснется Центральной библиотеки имени Н.В. Колычева в Кандалакше, Мурмашинской городской библиотеки, филиала №5 Центральной городской библиотеки Мурманска и библиотеки посёлка Высокий. Благодаря успешной реализации нацпроекта «Культура» Мурманская область сегодня занимает лидирующие позиции в сфере обновления библиотек в стране и является лидером в СЗФО по числу пространств, модернизированных по модельному стандарту.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровый голод в Мурманской области: на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
-Правовая консультация (18+)Жители Мурманской области могут запретить сделки с недвижимостью через «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Уровень расчётов в АО «АтомЭнергоСбыт» за 5 месяцев составил 101%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 97 копеек, доллар поднялся почти на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области началась подготовка региональных объектов ЖКХ к зиме-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Пять дней вместо десяти: пенсионерам-северянам хотят быстрее начислять компенсацию за проезд в санаторий
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика