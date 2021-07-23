Елена Дягилева: молодые люди замечают позитивные перемены на Севере

В ходе рабочей поездки в Кандалакшу вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева пообщалась с активной молодёжью, а также осмотрела помещения, в которых к концу текущего года будут открыты современные молодёжные пространства.

«Встреча с ребятами оставила очень приятное впечатление, в ней приняли участие представители различных общественных организаций, а также молодежных советов предприятий, действующих на территории муниципалитета, – сообщила Елена Дягилева. – Многие ребята замечают позитивные перемены, которые происходят повсеместно при участии регионального правительства и губернатора Андрея Чибиса».

В частности, жители Кандалакши видят, как преображается город – здесь растёт количество мест для досуга. В ближайшее время в муниципалитете появится благоустроенный пляж. Об этом участникам встречи рассказал глава муниципального образования Кандалакшский район Михаил Павлов.

«Чем больше благоустроенных пространств будет появляться, тем интереснее будет жить на Севере, – отметила Елена Дягилева. – Создаваемые молодежные пространства в городах Мурманской области призваны решить сразу несколько задач – обеспечить молодежь комфортными условиями для времяпрепровождения, а также стимулировать активность ребят в общественной жизни, образовании, творчестве».

Молодёжные пространства в Кандалакше будут созданы на территориях действующего сектора по работе с молодежью «Содействие» (ул. 50 лет Октября, 8) и психологического сектора «Доверие», а также подростково-молодежного клуба «Вектор» (ул. Защитников Заполярья, 5а) Центра содействия социальному развитию молодежи «Гармония». И там, и там появятся зоны для организации и проведения событий, а также игровые станции. Сектор по работе с молодежью «Содействие» получит место самостоятельной работы и проведения деловых встреч и обсуждений, а также зал для событий, а психологический сектор «Доверие» – место проведения мастер-классов, деловых сессий, оборудованный кабинет психолога и летнее пространство.

Всего в 2021 году в Мурманской области появятся 11 открытых пространств для поддержки молодёжных инициатив. По итогам конкурсных отборов субсидии на их создание получили Кандалакша, Ковдорский район, Апатиты, Мончегорск, Ловозерский, Кольский и Терский районы, ЗАТО г. Североморск и Оленегорск. Из областного бюджета на эти цели выделили 33 млн рублей, сообщает региональное Министерство информационной политики.