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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.23 17:45

Елена Дягилева на ПМЭФ-2023: Внедрение технологий, отвечающих актуальному запросу на инновации, требует консолидации усилий со стороны научных, образовательных организаций, промышленных предприятий и власти

На полях Петербургского Международного экономического форума обсудили развитие научно-образовательного потенциала Арктики. Темой стратегической сессии стал поиск новых форм взаимодействия образовательных и научных организаций с предприятиями и инвесторами. Среди участников – главы университетов, представители ведущих предприятий страны и эксперты из Китая. Свой взгляд на перспективы кооперации исследователей, правительств региона и участников реального сектора экономики представила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Мурманская область – не просто ресурсная база, но и регион устойчивого экономического развития, в котором реализуется 290 проектов с суммарным объёмом инвестиций до 2032 года – 1,3 трлн рублей. И для их эффективной реализации необходимо развивать сферу образования, чтобы оперативно готовить необходимые квалифицированные кадры», – сообщила заместитель губернатора.

В качестве яркого примера решения кадрового вопроса Елена Дягилева привела программу «Профессионалитет». Федеральный проект успешно реализуется в Мурманской области с учётом якорных предприятий, инвестирующих в сферу образования и гарантирующих дальнейшее трудоустройство выпускников.

Как отметил модератор сессии исполнительный директор по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев, объединение заполярных университетов также будет способствовать эффективному решению кадрового вопроса и станет впоследствии объединяющей конструкцией, своеобразной корпорацией развития региона.

Наряду с подготовкой кадров для экономики Мурманской области, задача университета и научных организаций Кольского полуострова – вклад в трансфер технологий. Но, как отметила в своём выступлении заместитель губернатора Елена Дягилева, в отличии от 30-х годов XX века сейчас, несмотря на высокий потенциал научно-исследовательской деятельности в Мурманской области, трансфера технологий на системной основе не происходит. Одна из причин – отсутствие выстроенной коммуникации между бизнесом и научными организациями.

«Крупный бизнес, участники реального сектора экономики должны стать квалифицированными заказчиками для научных и научно-образовательных организаций, сформировать актуальный запрос на исследования, чтобы их результаты работали на нужды как самих предприятий, так и государства и общества. Обладая знаниями о потребностях главных игроков, заполярные исследователи смогут предложить новые разработки и повысить доход от коммерциализации своей научно-исследовательской деятельности. Осведомленность поможет также и образовательным учреждениям, которые будут формировать программы, чётко осознавая востребованность тех или иных кадров. И, безусловно, инициатива в налаживании такого диалога должна исходить от правительства, заинтересованного в экономическом росте региона и повышении качества жизни населения», – подчеркнула Елена Дягилева.

Подытоживая выступление вице-губернатора, модератор сессии назвал разработку новых технологий в Арктической зоне определяющим для развития территории, важным элементом экономической, социальной и оборонной безопасности страны, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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