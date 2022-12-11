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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.22 10:00

Елена Дягилева: нам нужны быстрые решения, которые заставят талантливую молодёжь остаться в регионе и переехать к нам жить

На полях XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», проходящим в конце этой недели в Санкт-Петербурге, состоялась панельная сессия «Homo Arcticus: социальная и демографическая политика в АЗРФ». Экспертом на мероприятии выступила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Открывая работу сессии, член комитета Совета Федерации по социальной политике Андрей Хапочкин, акцентировал внимание на важности повышения социальной привлекательности территорий Арктической зоны и качественном обеспечении арктических жителей услугами для комфортного проживания. Еще одной важной темой, которой коснулись участники мероприятия, стали вопросы демографической политики, в частности эффективность федеральных и региональных практик, поддержка социального предпринимательства и НКО, а также механизмы защиты и поддержки жителей АЗРФ.

В своём выступлении Елена Дягилева рассказала о мерах поддержки, действующих в регионе, в том числе для семей с детьми, отметив позитивную динамику числа многодетных родителей – за последние пять лет количество таких семей выросло на 26%. Как отметила вице-губернатор, в Мурманской области наряду с федеральными действуют региональные меры поддержки семей с детьми, которые распространяются на период от беременности до достижения ребёнком совершеннолетия.

«Безусловно финансовая помощь со стороны федерального и регионального правительства крайне важна. Но демография – это не всегда про деньги. Денежная поддержка ощутима на короткой дистанции, но в перспективе объемная финансовая помощь не может быть единственным катализатором роста демографии. Необходимо внедрять прорывные решения и отвечать на актуальные запросы арктических жителей, создавая комфортную городскую среду и новые возможности для реализации», – подчеркнула Елена Дягилева.

Для решения демографических вопросов правительством Мурманской области сформирована аналитическая группа из молодых людей, опытных в социальной сфере в разных направлениях. Их задача – объективно изучать имеющиеся в регионе барьеры, мешающие населению создавать семьи, рожать детей, планировать будущее. Заместитель губернатора подробно рассказала о работе «Фабрики демографических идей», основанной не на изучении формальных мониторингов, а на прямом взаимодействии с людьми.

«В таком формате группа уже предложила несколько перспективных решений для реализации демографического заполярного чуда: от установки детских площадок не там, где удобно, а там, где они нужны, до внедрения программ по формированию установок общества на создание семьи», – отметила Елена Дягилева.

В ходе сессии практически все эксперты говорили о том, что удержать людей в регионе должно помочь формирование комфортной городской среды, а также создание условий для интересной и разнообразной жизни. Говоря о социально-демографической политике Мурманской области, заместитель губернатора поделилась успешными практиками создания пространств для молодёжи «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ».

«Нацпроекты и федеральные программы помогают создавать в регионе спортивные комплексы, открывать виртуальные концертные залы, школы, трансформировать культурную среду. Но на реализацию крупных проектов нужно время и их число всегда ограничено – крупные объекты нужны по всей стране. Нам нужны быстрые решения, которые заставят талантливую молодёжь остаться в регионе и переехать к нам жить», – подчеркнула Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, представляющий на сессии программы социального развития, отметил активность Мурманской области в части внедрения прорывных решений и выдвижения большого числа инициатив губернатором Андреем Чибисом. Одним из ключевых примеров стал «Гектар Арктики». Программа, благодаря которой можно бесплатно получить земельный участок для строительства дома или предпринимательской деятельности, в начале вызвала много споров. Сегодня она показала себя успешно на многих территориях.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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