Елена Дягилева: наша общая задача – сделать Север привлекательным для молодёжи

10 марта в рамках федерального проекта Росмолодёжи «Диалог на равных» прошла встреча с заместителем губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой. Вице-губернатор пообщалась со студентами Мурманского арктического государственного университета на тему «Диалог с властью: значение молодёжи в реализации социальных проектов на Севере».

«Для меня большая честь, что ребята выступили с инициативой и предложили провести эту встречу, – отметила Елена Дягилева. – Подобные мероприятия позволяют узнать, чем живут молодые люди, что их беспокоит, как они видят развитие Мурманской области. Особенно важно, что наш диалог проходит сейчас, когда в регионе начал отдельно функционировать комитет молодёжной политики».

Как подчеркнула Елена Дягилева, губернатор Андрей Чибис и региональное правительство уделяют большое внимание вопросам, связанным с реализацией молодёжной политики в Мурманской области.

«Мы со своей стороны стараемся помогать ребятам воплощать их идеи, – объяснила вице-губернатор. – Совсем недавно Андрей Чибис посещал МАГУ, и по итогам его визита был сформирован ряд задач, одна из которых – разработать и внедрить систему поддержки проектов молодежи. В частности, речь о выделении грантов на дизайн-проекты, которые учитывают региональную специфику и могут быть реализованы в ближайшее время. Нам чрезвычайно важно дать молодёжи возможность раскрыться, найти себе, своим талантам и возможностям применение. Наша общая задача – сделать Север привлекательным для молодых людей, чтобы они хотели здесь жить, учиться, работать и создавать семьи».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, студенты МАГУ задавали вопросы о поддержке спорта, развитии патриотизма, поддержке молодых учёных. К прямой трансляции встречи в МАГУ в официальном сообществе Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» подключилось свыше 4,5 тысячи человек.

«Диалог на равных» – это федеральный проект Агентства по делам молодёжи, в рамках которого со студентами встречаются и общаются известные люди из мира политики, спорта, культуры и бизнеса.