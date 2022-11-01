Елена Дягилева: наша задача – максимально помогать семьям участников СВО

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области 1 ноября начинает работу Центр поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции.

Отделения центра будут функционировать в 12 муниципалитетах на базе центров социальной поддержки населения и в центрах занятости населения. О том, как будет построена их работа, на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Центр нацелен на оказание всесторонней помощи семьям участников СВО. Наша задача –переформатировать работу. Если раньше северяне обращались к нам за помощью, то сегодня мы не будем ждать, когда поступит вопрос, а сами будем интересоваться жизнью семьи и тем, чем мы им можем помочь», – отметила Елена Дягилева.

Семьям участников СВО будет оказываться всесторонняя поддержка в решении финансовых, медицинских, юридических, психологических, социальных, а также бытовых и других жизненных вопросов. Отделения будут открыты в Мурманске, Кольском районе, Североморске, Печенгском округе, Александровске, Апатитах, Кандалакше, Мончегорске, Кировске, Ковдоре, Оленегорске и Ревде.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время Министерством труда и социального развития региона утвержден порядок взаимодействия по рассмотрению и решению вопросов между Центром поддержки семей и исполнительными органами Мурманской области, территориальными управлениями федеральных органов власти, органами местного самоуправления Мурманской области и иными заинтересованными органами.

«Для семей участников создадут социальные паспорта. В них будет указываться вся необходимая информация: состав, даты рождения, образование, занятость, интересы детей, есть ли проблемы с точки зрения социального статуса. Также в паспортах будут фиксироваться возникающие вопросы и то, с какой скоростью они решаются. С каждой семьей в индивидуальном порядке будет сотрудничать специалист-координатор. Он призван стать своеобразным другом семьи, с которым, в случае возникновения какой-либо внештатной ситуации, можно будет связаться и получить необходимую поддержку», – рассказала Елена Дягилева.

Подробная информация и адреса отделений Центра опубликованы на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru