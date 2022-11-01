С 1 ноября в Мурманской области начинает работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операцииАктуальные телефоны по вопросам поддержки призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО и их семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.11.22 11:30

Елена Дягилева: наша задача – максимально помогать семьям участников СВО

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в  Мурманской области 1 ноября начинает  работу Центр поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции.

Отделения центра будут функционировать в 12 муниципалитетах на базе центров социальной поддержки населения и в центрах занятости населения. О том, как будет построена их работа, на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Центр нацелен на оказание всесторонней помощи семьям участников СВО. Наша задача –переформатировать работу. Если раньше северяне обращались к нам за помощью, то сегодня мы не будем ждать, когда поступит вопрос, а сами будем интересоваться жизнью семьи и тем, чем мы им можем помочь», – отметила Елена Дягилева.

Семьям участников СВО будет оказываться всесторонняя поддержка в решении финансовых, медицинских, юридических, психологических, социальных, а также бытовых и других жизненных вопросов. Отделения будут открыты в Мурманске, Кольском районе, Североморске, Печенгском округе, Александровске, Апатитах, Кандалакше, Мончегорске, Кировске, Ковдоре, Оленегорске и Ревде.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время Министерством труда и социального развития региона утвержден порядок взаимодействия по рассмотрению и решению вопросов между Центром поддержки семей и исполнительными органами Мурманской области, территориальными управлениями федеральных органов власти, органами местного самоуправления Мурманской области и иными заинтересованными органами.

«Для семей участников создадут социальные паспорта. В них будет указываться вся необходимая информация: состав, даты рождения, образование, занятость, интересы детей, есть ли проблемы с точки зрения социального статуса. Также в паспортах будут фиксироваться возникающие вопросы и то, с какой скоростью они решаются.  С каждой семьей в индивидуальном порядке будет сотрудничать специалист-координатор. Он призван стать своеобразным другом семьи, с которым, в случае возникновения какой-либо внештатной ситуации, можно будет связаться и получить необходимую поддержку», – рассказала Елена Дягилева.

Подробная информация и адреса отделений Центра опубликованы на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«In Vivo». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)30% жителей СЗФО признались, что тратят основную часть зарплаты за две недели-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, а рубль после небольшого роста на старте торгов ушёл в минус-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Жители Мурманской области могут погасить долги за вывоз отходов без пени-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика