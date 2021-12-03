Елена Дягилева: нашей молодёжи доступны финансовые меры поддержки, образовательные программы, ресурсная база и открытые пространства

Выбранные векторы молодёжной политики в Мурманской области призваны способствовать созданию благоприятных условий для воспитания молодёжи, её развития, а также повышению привлекательности Заполярья для ребят из других регионов. Об этом, выступая на панельной сессии «Северная мечта: как сохранить молодёжь в Арктике» в рамках XI международного форума «Арктика: настоящее и будущее», проходящем в Санкт-Петербурге, сообщила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Молодым людям на Севере доступны финансовые меры поддержки, образовательные программы, ресурсная база и открытые пространства, – отметила вице-губернатор. – В 2021 году мы начали открывать молодёжные пространства, призванные обеспечить посетителей интересным досугом, возможностями для самообразования и развития. Кроме того, в регионе есть студенческий бизнес-инкубатор, инновационный бизнес-инкубатор, а в Мурманском арктическом университете работает юридическая клиника, которая используется как база для проведения практической стажировки студентов, обучающихся по юридическому направлению подготовки».

Говоря о финансовой поддержке молодёжи, Елена Дягилева сообщила, что с 2020 года в регионе действует закон о начислении северных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера сотрудникам до 35 лет с первого дня работы в размере 80-процентного заработка.

«Закон кардинально меняет подход к начислению процентных надбавок к заработной плате молодых работников нашего региона. Ранее надбавки за работу в районах Крайнего Севера начислялись сотрудникам в возрасте до 30 лет, для их получения в полном объеме приезжим требовалось работать в Мурманской области не менее пяти лет», – объяснила Елена Дягилева.

Что касается школьников и студентов, то активная молодёжь ежегодно получает стипендии губернатора Мурманской области, их размер в 2020 году был увеличен вдвое. Премии традиционно вручают за серьезные успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спортивной, общественной деятельности. Также инициативные северяне до 35 лет могут рассчитывать на поддержку в виде грантов – их получают авторы социально значимых молодежных инициатив и те, кто занимается развитием добровольческого движения.

«В 2021 году губернатор Мурманской области Андрей Чибис утвердил концепцию развития добровольчества в регионе до 2025 года, она определяет основные направления развития добровольчества в регионе для обеспечения системного подхода, в том числе к мерам поддержки добровольческих инициатив, – сообщила Елена Дягилева. – Также при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области и регионального центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив осенью появилось Мурманское региональное отделение Российских студенческих отрядов. В целом на территории области более 1,6 тысячи человек вовлечено в деятельность студенческих объединений. Таких объединений у нас сейчас 69».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с целью поддержки в том числе молодёжных предпринимательских инициатив, направленных на создание малых и микропредприятий в Мурманской области, в 2020 году в регионе запустили новый вид финансовой поддержки в виде губернаторского стартапа.

«В 2020 году по результатам двух этапов конкурса было принято 309 заявок, заключено 37 договоров на предоставление субсидий победителям конкурса на общую сумму 28,41 млн рублей. Это направление уже показало свою эффективность и сегодня мы можем увидеть реальные результаты работы тех предпринимателей, которые стали победителями и получили финансовую поддержку на реализацию своих идей», – подчеркнула заместитель губернатора.