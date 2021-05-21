Елена Дягилева: обновление школьного автопарка повысит безопасность при перевозках детей

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина по итогам ежегодного Послания Федеральному собранию в ближайшие четыре года в регионы поступит 16 тысяч школьных автобусов отечественного производства.

В рамках заседания правительства Мурманской области вчера заместитель губернатора Елена Дягилева отметила, что в регионе потребность в школьных автобусах растёт, кроме того для обеспечения безопасности и создания комфортных условий при организации детских перевозок автобусы необходимо обновлять на системной основе. В 2021 году планируется поступление в Мурманскую область девяти новых школьных автобусов в рамках партийного проекта «Новая школа».

«Они будут распределены среди пяти муниципальных образований региона, которые подали заявки с обоснованием и расчетом потребности в приобретении школьных автобусов. Это ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, Кировск, Ковдор и Кольский район. Новые автобусы получат также Центр комплексного обслуживания учреждений образования и детский оздоровительный лагерь «Гандвиг», – сообщила вице-губернатор.

Всего для обеспечения соответствия регионального парка школьных автобусов существующим требованиям до 2024 года необходимо закупить 29 машин.

Напомним, с 2016 года в рамках проекта в Мурманскую область поставлено 63 автобуса. Подвижной состав для доставки детей за это время обновлен на 71%.